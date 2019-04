KI-Forschung: Europa hinkt USA und China hinterher

„Das Grundproblem ist, dass sich die deutsche Industrie lange auf ihrem Status quo ausgeruht hat und damit schlichtweg in vielen Bereichen den Anschluss an die USA und China verpasst hat, die die Digitalisierung auf allen Ebenen vorantreiben“, erklärte VDE-Chef Ansgar Hinz. „Wir müssen aus unserer Komfortzone.“ Die große Chance liege in Deutschland in der Verbindung von KI und dem Know-how in der industriellen Produktion, Automatisierung und dem Maschinenbau.