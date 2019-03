Richtige Pflege für junge Haut

Wodurch kann ein Ausschlag entstehen?

„Schüppchen, Rötungen sowie Juckreiz sind ein Zeichen dafür, dass die Haut zu trocken ist und nicht genügend oder die falschen Pflegeprodukte verwendet werden. Lassen Sie sich am besten in der Apotheke beraten“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Beatrix Volc-Platzer, Hautärztin in Wien, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Dermatologie der ÖGDV.Die Beschwerden können aber auch Anzeichen für eine Hauterkrankung wie atopische Dermatitis (Neurodermitis) oder Psoriasis (Schuppenflechte) sein, die meist bereits sehr früh auftreten. Ein typisches Leiden von Jugendlichen ist Akne (Acne vulgaris). Diese Themen werden wir im Laufe der Serie noch genauer behandeln. Bakterielle Entzündungen mit Bläschen und Pusteln auf der Haut sind bei den Kleinen ebenfalls häufig anzutreffen. „Werden sie rechtzeitig behandelt, heilen sie in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen aus. Auch viele Kinderkrankheiten wie Masern, Feuchtblattern, Röteln oder Scharlach äußern sich durch Ausschläge. Auffällige Hautreaktionen sollten daher ärztlich abgeklärt werden“, rät die Expertin. Im Alter zwischen vier und zwölf Jahren kommen Warzen öfter vor als bei Erwachsenen. Sie werden durch Viren übertragen, und das Immunsystem lernt nach dem ersten Kontakt, den Erreger zu bekämpfen. Oft verschwinden die gutartigen Wucherungen von selbst wieder.