WhatsApp bekommt bald eigenen Browser

Bislang werden Nutzer, die über WhatsApp einen Link öffnen wollen, zum jeweiligen Standard-Browser weitergeleitet, also etwas Googles Chrome oder Apples Safari. Das kostet in der Regel Zeit, zudem leidet die Übersichtlichkeit unter dem neuen Browser-Fenster. Mit einem in der aktuellen Beta-Version (Version 2.19.74) von WhatsApp integrierten In-App-Browser könnten derlei Probleme bald der Vergangenheit angehören.