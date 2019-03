Diese „Blume“ ist eigentlich eine Roboterhand

Forscher der US-Technik-Uni Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben ein Roboter-Greifwerkzeug entwickelt, das auf den ersten Blick aussieht wie eine Blume. Obwohl der Greifer filigran wirkt, kann er das Hundertfaceh des eigenen Gewichts aufheben. Die flexible Bauform ermöglicht es, Objekte in allen möglichen Formen aufzunehmen. Der Trick: Im Inneren der „Blume“ ist ein Gerüst aus Silikonkautschuk, das von einer luftdichten Membran umhüllt ist. Wird die Luft aus der Membran abgesaugt, zieht sich die Konstruktion zusammen und umschließt das zu greifende Objekt so fest, dass es angehoben werden kann.