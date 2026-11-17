Es ist angerichtet! In einem emotionalen Video hat JJ Gabriel seinen Abschied von Manchester United verkündet. Sein Wechsel zu Real Madrid gilt als so gut wie fix.
„Manchester United wird immer ein Teil meiner Geschichte sein. Danke für alles“, so der junge Stürmer. Seit mehreren Wochen wird der als Super-Talent gehandelte Engländer mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, bereits im Winter-Transferfenster könnte es so weit sein.
Mehr Torbeteiligungen als Einsätze
Mit seinen 16 Jahren zählt Gabriel zu den größten Fußball-Talenten Englands. Seit der U18 – mittlerweile spielt der Offensivprofi für das U21-Team der „Red Devils“ – hat er mehr Torbeteiligungen als Einsätze.
Gabriel stammt aus der Jugend von Manchester United, seit Sommer trainiert er mit den Profis und brachte es bereits zu Testspieleinsätzen. Auf seine ersten Minuten in einem Pflichtspiel wartete der Teenager allerdings vergeblich – eventuell klappt‘s ja in Madrid ...
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