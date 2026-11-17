Österreichs Basketball-Frauen haben auch ihr drittes Spiel in der Qualifikation für die EM 2027 deutlich verloren. Das junge ÖBV-Team musste sich am Dienstag in Ljubljana Slowenien mit 50:93 (18:42) geschlagen geben und geht als Tabellenletzter der Gruppe K in die Rückspiele nächsten Februar. Die Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden ist praktisch dahin.
Die Auswahl von Teamchef Jesper Sundberg war von Beginn weg in Rückstand und ging mit einem 7:21 in die erste Pause. Zur Pause führte der klare Favorit bereits 42:18. Beste österreichische Werferin war Sigrid Koizar mit 17 Punkten.
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