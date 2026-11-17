Österreichs Basketball-Frauen haben auch ihr drittes Spiel in der Qualifikation für die EM 2027 deutlich verloren. Das junge ÖBV-Team musste sich am Dienstag in Ljubljana Slowenien mit 50:93 (18:42) geschlagen geben und geht als Tabellenletzter der Gruppe K in die Rückspiele nächsten Februar. Die Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden ist praktisch dahin.