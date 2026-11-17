Gummidichtung nicht vergessen

Deswegen legt die deutsche Verbraucherzentrale nahe, die feuchte Wäsche möglichst rasch aus dem Gerät zu entfernen und die Tür nach dem Waschgang unbedingt offen zu halten, bis die Maschine komplett trocken ist. Auch soll man die Gummidichtung trockenwischen. Das österreichische Verbraucherschutzmagazin des VKI geht sogar noch einen Schritt weiter. Demnach soll neben der Tür auch das Waschmittelfach offen stehen bleiben, da auch hier Restfeuchtigkeit möglich ist.