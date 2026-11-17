Es schimmelt und mufft – bei falschem Gebrauch kann das Reinigungsgerät schnell einen gegenteiligen Effekt haben. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei auch das Waschmittelfach.
Die Wäsche ist fertig, die Trommel geleert. Und dann? Soll die Tür offen bleiben oder besser nicht? Verbraucherzentralen und Waschmaschinensteller sind sich hier jedenfalls einig.
Riecht das Gewand nach frischer Wäsche muffig, könnten sich Mikroorganismen vermehrt haben. Eine häufige Folge von Restfeuchtigkeit. Zwar wird das Wasser nach dem Waschgang abgepumpt. Dennoch bleiben oft Reste in der Trommel und der Gummidichtung zurück. Bei geschlossener Tür kann diese schwer entweichen, was oft zu Schimmel und unangenehmen Gerüchen führt.
Gummidichtung nicht vergessen
Deswegen legt die deutsche Verbraucherzentrale nahe, die feuchte Wäsche möglichst rasch aus dem Gerät zu entfernen und die Tür nach dem Waschgang unbedingt offen zu halten, bis die Maschine komplett trocken ist. Auch soll man die Gummidichtung trockenwischen. Das österreichische Verbraucherschutzmagazin des VKI geht sogar noch einen Schritt weiter. Demnach soll neben der Tür auch das Waschmittelfach offen stehen bleiben, da auch hier Restfeuchtigkeit möglich ist.
Wann kann ich die Tür wieder schließen?
In der Regel sollte die Tür in etwa 30 Minuten geöffnet bleiben, wobei bereits ein kleiner Spalt ausreicht. Noch besser ist es, wenn man sie einfach über Nacht offen stehen lässt.
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