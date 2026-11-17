Bursche zeigte sich geständig

Und er tat es dann auch just an diesem Tag. „Im Zuge der Observation konnte ein 12-jähriger Österreich beim Diebstahl eines E-Scooters auf frischer Tat betreten werden“, teilt die Polizei mit. Der Bursche wurde von der Exekutive daraufhin befragt und zeigte sich geständig. Zumindest fünf der E-Scooter habe er in den vergangenen Wochen gestohlen, gab er laut Polizei zu.