Eine mysteriöse Diebstahlserie beschäftigte seit Anfang September die Tiroler Polizei. Vor dem Bahnhof Fritzens-Wattens verschwanden seither insgesamt sechs E-Scooter. Nun legten sich die Ermittler auf die Lauer und staunten nicht schlecht, als der mutmaßliche Täter auftauchte.
Dienstag in den Morgenstunden war es so weit. Ermittler der Tiroler Polizei observierten den Bahnhof Fritzens-Wattens. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen war zu erwarten, dass der bislang unbekannte Täter wieder zuschlagen würden.
Bursche zeigte sich geständig
Und er tat es dann auch just an diesem Tag. „Im Zuge der Observation konnte ein 12-jähriger Österreich beim Diebstahl eines E-Scooters auf frischer Tat betreten werden“, teilt die Polizei mit. Der Bursche wurde von der Exekutive daraufhin befragt und zeigte sich geständig. Zumindest fünf der E-Scooter habe er in den vergangenen Wochen gestohlen, gab er laut Polizei zu.
Zwei Roller, die der 12-Jährige offenbar entwendet hatte, wurden noch im Bahnhofsbereich sichergestellt. Drei weitere E-Scooter fand die Exekutive dann bei einem ebenfalls 12-jährigen deutschen Freund des Verdächtigen. Sie stammen ebenfalls aus Diebstählen am Bahnhof Fritzens-Wattens.
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