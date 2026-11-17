Unmittelbar nach Anpfiff trat ÖFB-Debütant Lukas Jungwirth verwundert gegen den Ball, um dem Schiedsrichter anschließend zu signalisieren, dass er mit dem Leder nicht zufrieden ist. „Naja was soll er machen. Er kann ihn jetzt nicht aufpumpen“, kommentierte ORF-Experte Peter Stöger die kuriose Szene, wenige Sekunden später wurde der Ball dann aber tatsächlich ausgetauscht. Und wenig später noch einmal. Und noch einmal.