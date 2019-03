So wird Facebook-Chef Mark Zuckerberg geschützt

Als Mitarbeiter getarnte Bodyguards

Sicherheit wird aber auch am Firmensitz im kalifornischen Menlo Park großgeschrieben. Denn im Gegensatz zu traditionellen Führungskräften arbeitet Zuckerberg in der Regel nicht in einem abgesperrten Büro, sondern an einem gewöhnlichen Schreibtisch inmitten eines Großraumbüros, in dem er von seinen Mitarbeitern umgeben ist. Für Schutz sollen hier neben einem Konferenzraum mit Wänden aus kugelsicherem Glas samt Panikknopf vor allem leitende Sicherheitskräfte in zivil sorgen.