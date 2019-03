Datenschützer warnt vor „Schatten-IT“ in Schulen

Das ist laut Zeger zwar theoretisch erlaubt. Dafür notwendig wäre allerdings neben der Zustimmung der Betroffenen, dass das Bildungsministerium bzw. die Bildungsdirektion (früher Landesschulrat) eine Auftragsverarbeiter-Vereinbarung mit Google abschließt. Das sei in der DSGVO vorgeschrieben. In Österreich investiere man zwar „sehr viel Geld“ in eigene Schulsoftware wie etwa Sokrates oder Web-Unitis, offenbar seien diese aber nicht alltagstauglich. „Das wirkliche Leben spielt sich im Bereich der US-Cloudlösungen ab.“