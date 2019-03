„Wichtig ist uns das, was die Benutzer wollen!“

Hier am Mobile World Congress sind ja auch die ganz großen Player der Branche. Wie tut man sich da als im internationalen Vergleich doch recht kompakter Hersteller?

Ja, da sind schon wirklich die ganz Großen hier. Aber wir haben uns ja von Anfang an entschieden, uns in der Nische der älteren Nutzer zu bewegen und wir wissen, dass in Europa mehr als 100 Millionen Menschen über 65 sind. Und wir wissen auch, dass von diesen 100 Millionen nur ein Drittel online ist, also ein Smartphone nutzen kann, und zwei Drittel noch auf die „Smartphonisierung“ warten, und das werden wir begleiten. Das ist ja ein riesiger Markt: 70 Millionen Europäer und 1,3 Millionen Österreicher, die nur auf unser Smartphone warten. Das reicht als Nische für uns Österreicher.