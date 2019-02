Drohnenpilot drohen in Myanmar 3 Jahre Gefängnis

Tourist gibt an, er wollte nur Straße filmen

Der Tourist selbst gibt an, er habe nur eine große Straße vor dem Parlament filmen wollen, weil diese so breit und schön gewesen sei. Doch die lokale Polizei will die Angelegenheit genauer prüfen. „Wir kennen seine Absichten nicht und er konnte uns keine Dokumente vorweisen. Deshalb wird er nach dem Export- und Importgesetz angeklagt“, sagt der hochrangige Polizist Min Tin.