Weihnachtsstress schlägt sich auf den Rücken

„Anhaltender Stress führt leicht zu Verspannungen und erzeugt eine Spirale aus Schonhaltung, wenig Sport, Rücken-, Nacken sowie Kreuzschmerzen“, bekräftigt Dr. Patrick Mader, Orthopäde am UKH Lorenz Böhler in Wien. Wichtigstes Gegenmittel sind Bewegungseinheiten zwischendurch, auch kurze Übungen helfen bereits. Der häufige Wechsel zwischen der Kälte im Freien und der warmen Luft in Innenräumen begünstigt nicht nur Erkältungen, er kann auch zu Beschwerden im Wirbelsäulenbereich führen, weil man sich den Rücken „verkühlen“ kann. (Sport)jacken für draußen sollten deshalb den unteren Teil dabei unbedingt bedecken. Oberbekleidung in beheizten Räumen ausziehen, um Schwitzen zu vermeiden. Ein „nasses Kreuz“ verspannt sich schneller.