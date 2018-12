Was sollte in das Nikolo-Sackerl?

Vermischen Sie Mehl, Zucker, Natron, Gewürze und bröseln diese mit der Butter ab. Machen Sie eine kleine Grube, in die Sie Honig und Eier geben. Mischen Sie so viel Wasser dazu, dass ein mittelfester Teig entsteht. Ist dieser zu hart, kann man ihn nicht ausrollen, ist er zu weich, entstehen Sprünge. Lassen Sie die Masse über Nacht an einem kühlen Ort rasten und walken ihn am nächsten Tag mit einem Nudelholz auf der bemehlten Arbeitsfläche nicht zu dünn aus. Falls Sie keine Ausstecher haben, basteln Sie Nikolo- oder Krampusformen aus Karton, legen diese Schablone auf den Lebkuchenteig und schneiden Sie mit einem kleinen scharfen Messer entlang der Konturen den Nikolaus aus. Mit einer Spachtel lässt sich der Lebkuchen gut auf ein bemehltes Backblech legen. Mit versprudeltem Ei bestreichen und im Backrohr bei ca. 180° etwa 10 Minuten hell backen.