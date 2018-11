Cyber Monday: Amis kauften so viel wie nie zuvor

In den USA haben die Verbraucher am von Sonderangeboten geprägten „Cyber Monday“ so viel im Internet bestellt wie noch nie zuvor. Das Geschäft am Montag nach Thanksgiving habe einen Rekordumsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar (rund 6,95 Milliarden Euro) erreicht, erklärten Marktforscher von Adobe Analytics.