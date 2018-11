Russland verschärft Strafen gegen Internetfirmen

Die staatliche Regulierungsbehörde Roscomnadsor hat Facebook und Google wiederholt vorgeworfen, sich nicht an die Gesetze zu halten. Diese sehen unter anderem die Löschung bestimmter Suchergebnisse oder die Weitergabe von Verschlüsselungen der Messenger-Dienste an Sicherheitsbehörden vor. 2016 hatte Roscomnadsor den Zugang zu LinkedIn gesperrt und das Gleiche im April beim verschlüsselten Messenger-Dienst Telegram versucht. Bei Telegram scheiterte die Behörde aber an technischen Hürden.