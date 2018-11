Kanadier twittern höflicher als US-Amerikaner

Mehr Höflichkeit, weniger Hassbotschaften: Beim Umgangston auf Twitter gibt es einer Studie zufolge eindeutige Unterschiede zwischen Kanadiern und US-Nutzern. Bei der Vorliebe für bestimmte Wörter gebe es ein „klares Übergewicht an negativem Output in amerikanischen Tweets gegenüber kanadischen“, heißt es in der in der Fachzeitschrift „PLOS ONE“ veröffentlichten Untersuchung.