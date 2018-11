Amazon veröffentlichte versehentlich Kundendaten

Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür

Amazon ging mit den Informationen kurz vor dem „Black Friday“ (Schwarzer Freitag) an die Öffentlichkeit. Ihm folgt am Montag der „Cyber Monday“, an dem die Jagd auf Sonderangebote im Internet fortgesetzt wird. Das Wochenende um Thanksgiving gilt in den USA als Startschuss für das lukrative Weihnachtsgeschäft.