Wüstenklima für die Haut

Spröde Stellen brechen leicht auf

Das begünstigt spröde Stellen, die oft einreißen und jucken. Kratzt man, verschlechtert sich das Problem, lokale Entzündungen drohen. Schon Mikroverletzungen machen es Pilzen und Krankheitserregern leicht, unter die Haut zu gelangen, wo sie sich ungehindert vermehren, wenn die körpereigenen Abwehrmechanismen nicht optimal arbeiten. Die werden wiederum durch Austrocknung und eine zerstörte Hautbarriere beeinträchtigt. Es gilt also, mit rückfettender Pflege entgegenzuwirken. Ausreichend trinken (etwa 1,5 Liter täglich), am besten Wasser oder ungesüßte Kräutertees. Zuckerhaltige Limonaden meiden. Für ausreichend Luftfeuchtigkeit in Räumen sorgen (40 % bis 60 % bei maximal 23 Grad Temperatur).