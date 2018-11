Open-World-Action von „Just Cause 4“ im Überblick

Am 4. Dezember erscheint „Just Cause 4“. Und um die Fans auf den bevorstehenden Release einzustimmen, hat Square Enix einen neuen Trailer veröffentlicht, der Protagonist Rico Rodriguez und den weitläufigen Abenteuerspielplatz vorstellt, den er im Spiel durchstreift und wohl auch ein wenig in die Luft sprengt. Serientypisch gibt es eine Menge übertriebene Action und einige ziemlich ungewöhnliche Agenten-Gadgets. „Just Cause 4“ kommt für PC, PS4 und Xbox One.