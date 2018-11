So spektakulär werden Kämpfe von „Ace Combat 7“

Bandai Namco stimmt die Fans mit einem neuen Trailer auf das kommende „Ace Combat 7: Skies Unknown“ ein. Der neueste Ableger erscheint Anfang 2019 und erzählt die Geschichte eines kriegerischen Konflikts zwischen zwei schwer bewaffneten fiktiven Staaten. Im Video gibt es Info-Häppchen zur Story und einige der Helden von „Ace Combat 7“ zu sehen. Das Spiel erscheint am 18. Jänner für PS4 und Xbox One, am 1. Februar folgt die PC-Version.