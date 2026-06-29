Doppelte Kopfabwehr: Irre Szene bei Selecao-Match

Was für eine verrückte Szene beim Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan: Keeper und Verteidiger verhinderten in Slapstick-Manier den eigentlich sicheren Ausgleich für die Selecao.
54. Minute beim Stand von 1:0 für Japan: Nach einer Flanke von rechts und anschließender Kopfballablage kam Casemiro aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, die Brasilianer hatten den Torschrei schon auf den Lippen.
Doch Japan-Verteidiger Tomiyasu lenkte das Leder mit dem Kopf artistisch zur Seite in Richtung seines Keepers Suzuki, der den Ball ebenfalls an den Kopf bekam. Im Anschluss trudelte der Ball der Linie entlang, ehe ein japanischer Verteidiger endgültig klären konnte.
Tor fällt wenig später
Eigentlich unglaublich, dass es da nicht schon 1:1 stand. Die Brasilianer holten das aber schnell nach und glichen zwei Minuten später dank Casemiro, der zuvor in oben beschriebener Szene Pech hatte, aus.
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