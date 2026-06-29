Auf A2: Lkw kollidiert mit Sicherungsfahrzeug

Die Autobahn wurde gesperrt

„Ein Lkw ist aus noch unbekannter Ursache auf ein Absicherungsfahrzeug der ASFINAG aufgefahren“, informiert Polizeisprecher Mario Nemetz auf „Krone“-Anfrage. Angaben zu Verletzten oder dem Schweregrad der Verletzungen können derzeit noch nicht gemacht werden. Wie viele Fahrzeuge involviert waren, ist aktuell noch unklar.