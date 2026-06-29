Auf A2: Lkw kollidiert mit Sicherungsfahrzeug

Auf der Südautobahn kam es am frühen Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem Absicherungsfahrzeug. Die Autobahn in Richtung Wien ist derzeit gesperrt, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Auf der Südautobahn hat sich am frühen Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Bereich bei Völkermarkt West in Fahrtrichtung Wien kam es zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Absicherungsfahrzeug.
Die Autobahn wurde gesperrt
„Ein Lkw ist aus noch unbekannter Ursache auf ein Absicherungsfahrzeug der ASFINAG aufgefahren“, informiert Polizeisprecher Mario Nemetz auf „Krone“-Anfrage. Angaben zu Verletzten oder dem Schweregrad der Verletzungen können derzeit noch nicht gemacht werden. Wie viele Fahrzeuge involviert waren, ist aktuell noch unklar.
Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden. Eine Umleitung wurde über den Völkermarkt Ost eingerichtet. Weitere Details zum Unfallhergang sowie zur Herkunft des Lastwagens sind derzeit noch nicht bekannt. Aktuell muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus gerechnet werden.
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