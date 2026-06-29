Muren, Waldbrände und überflutete Keller in Tirol

Keine Pause für die Einsatzkräfte in Tirol. Am Montag mussten sie erneut wegen teils heftiger Unwetter ausrücken. Murenabgänge, Waldbrände, umgestürzte Bäume und überflutete Keller hielten die Florianijünger auf Trab.
Erneut zogen ab dem späten Nachmittag teils heftige Unwetter über weite Teile Tirols. Wie der Schichtleiter der Leitstelle gegenüber der „Krone“ aufzählte, gab es alleine im Zeitraum von 16.30 bis 19.30 Uhr insgesamt 63 Feuerwehreinsätze, wobei freilich nicht alle auf die Unwetter zurückzuführen waren.
Einen Murenabgang gab es nicht nur erneut in Feichten, sondern auch auf der L16 im Pitztal sowie auf der Nordkette.
Zwei Waldbrände nach Blitzeinschlägen
In Neustift im Stubaital kam es gleich zu zwei Waldbränden nach Blitzeinschlägen. Wegen umgestürzter Bäume war die Feuerwehr auf der Alpbacher Landesstraße gefordert. Einsätze wegen überfluteter Keller und Co. gab es zudem in Tösens, in Schwaz sowie in Hart im Zillertal.
Von verletzten Personen war vorerst nichts bekannt.
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