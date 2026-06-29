Muren, Waldbrände und überflutete Keller in Tirol

Zwei Waldbrände nach Blitzeinschlägen

In Neustift im Stubaital kam es gleich zu zwei Waldbränden nach Blitzeinschlägen. Wegen umgestürzter Bäume war die Feuerwehr auf der Alpbacher Landesstraße gefordert. Einsätze wegen überfluteter Keller und Co. gab es zudem in Tösens, in Schwaz sowie in Hart im Zillertal.