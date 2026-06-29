Steirer fielen auf „betuchte Schmuckhändler“ rein

Floss Schwarzgeld in Schmuck?

Auch die Ex-Freundin des mitangeklagten Steirers und Vermittlers bringt als Zeugin wenig Licht ins Dunkel. Sie habe die Männer zwar einige Male bei Partys getroffen und sie hätten versucht, auch ihr Schmuck aufzudrängen, aber ihr damaliger Freund habe Geschäftliches und Privates immer getrennt. Fast: Den Verlobungsring für seine nunmehrige Verflossene bestellte er auch bei den Amerikanern. „Wir haben das Gefühl, dass Sie mehr wissen“, sagt der Richter im Namen des Schöffensenats. Doch die junge Frau im Zeugenstand bleibt zurückhaltend.