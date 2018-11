2 € für Liter Benzin: Würden Sie protestieren?

Spritpreise - ein Thema, das in Frankreich an einem Tag 280.000 Menschen auf die Straße brachte. Um 3,9 Cent ist der Preis für Benzin dort seit Jahresbeginn gestiegen, für Diesel sogar um 7,6 Cent. Durch dezentrale Aktionen und Proteste der „Gilets Jaunes“ (Gelbe Westen) wurde am Wochenende das halbe Land lahmgelegt. Auch die „Krone“-Leser diskutieren über die jüngsten Ereignisse in Frankreich, die bereits ein Todesopfer gefordert haben.