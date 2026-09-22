Hammer: Kärntner treffen auf Ex-Europacup-Champ

Handball-Legende auf der Trainerbank

Alkaloid wurde 2021 gegründet, 2025 konnte man als erstes mazedonisches Team den European Cup gewinnen. Mit Trainer Kiril Lazarov steht eine echte Legende an der Seitenlinie. Der 46-Jährige wurde als Spieler in sechs Ländern Meister und Cupsieger, gewann auch die Champions League. Mit 92 Toren bei der WM 2009 und 61 Treffern bei der EM 2012 stellte er in beiden Bewerben einen Turnierrekord auf.