Hammer: Kärntner treffen auf Ex-Europacup-Champ

Die 2. Runde im EHF European Cup wurde ausgelost. Und Ferlach hat mit RC Alkaloid Skopje ein Hammerlos gezogen. Die Nordmazedonier gewannen 2025 den Bewerb und haben eine echte Handball-Legende auf der Trainerbank. Ferlach-Boss Walter Perkounig: „In Mazedonien steht höchstens noch Alexander der Große über ihm!“
Ein echter Kracher! In der 2. Runde des EHF European Cups treffen Ferlachs Handballer auf RC Alkaloid Skopje aus Nordmazedonien. „Affengeil! Ein attraktiveres Los hat es nicht gegeben“, freut sich Ferlach-Boss Walter Perkounig.
Handball-Legende auf der Trainerbank
Alkaloid wurde 2021 gegründet, 2025 konnte man als erstes mazedonisches Team den European Cup gewinnen. Mit Trainer Kiril Lazarov steht eine echte Legende an der Seitenlinie. Der 46-Jährige wurde als Spieler in sechs Ländern Meister und Cupsieger, gewann auch die Champions League. Mit 92 Toren bei der WM 2009 und 61 Treffern bei der EM 2012 stellte er in beiden Bewerben einen Turnierrekord auf.
Handball hat dort einen brutalen Stellenwert. Als Vardar Skopje 2019 die Champions League gewonnen hat, wurden sie von 350.000 Leuten auf den Straßen empfangen.
Ferlach-Boss Walter PERKOUNIG
„In Mazedonien steht höchstens noch Alexander der Große über ihm“, so Perkounig, der betont: „Handball hat dort einen brutalen Stellenwert. Als Vardar Skopje 2019 die Champions League gewonnen hat, wurden sie von 350.000 Leuten auf den Straßen empfangen.“
Heimrecht könnte getauscht werden
Sportlich ist Ferlach klarer Außenseiter. „Eine dritte Runde werden wir wohl nicht erleben. Aber wegen solcher Partien spielt man Europacup!“ Spieltermine sind der 17./18. und der 24./25. Oktober. „Blöd, dass wir auswärts anfangen. Eventuell können wir tauschen. Aber die haben Geld. Vielleicht machen sie uns ein Angebot, dass wir zweimal bei ihnen spielen.“
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