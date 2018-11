Macron im Visier: Demo-Chaos in Frankreich

Ausnahmezustand in der der Grande Nation: Mehr als 280.000 Menschen sind am Samstag in ganz Frankreich auf die Straßen gegangen (siehe auch Video oben), um gegen die geplante Erhöhung der Steuern auf Diesel und Benzin zu protestieren. Im ganzen Land gab es wegen der rund 2000 Demos und Protestaktionen schwere Verkehrsbehinderungen, Staus und andere Zwischenfälle. Die vorläufige Bilanz: eine tote Aktivistin, rund 230 Verletzte - einige schwer - und Dutzende Festnahmen. Doch die Wut der Menschen geht über Verkehrsthemen hinaus.