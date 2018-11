Spritpreis-Proteste eskalieren: Frau getötet!

Seit Wochen ist von einer „Hetzjagd auf Autofahrer“ die Rede, wenn in Frankreich über Steuererhöhungen auf Treibstoffe diskutiert wird. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hebt im Kampf gegen die Luftverschmutzung seit Jahresanfang laufend die Treibstoffsteuern an. Superbenzin kostet derzeit zwei Euro pro Liter. Mittlerweile hat sich eine Protestbewegung namens „Gelbe Westen“ gebildet. Die Stimmung wird immer angespannter, am Samstag ist bei landesweiten Protesten mit Straßenblockaden bereits eine Aktivistin getötet worden. Eine Autolenkerin geriet angesichts einer Straßenblockade in Panik und überfuhr eine Demonstrantin.