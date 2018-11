„Cool, zwei Ohren zu haben!“

Ich freue mich schon so auf Eurodisney“, erklärt Esna Sinci (10 Jahre) aus Tirol, als sie im Juni zur Operation ins Evangelische Krankenhaus kam. Sie will endlich die Attraktionen nicht nur optisch, sondern auch akustisch voll genießen. „Als Esna auf die Welt kam, erhielt ich keine Beratung, was man eigentlich alles tun kann, wenn die Ohrmuschel nicht entwickelt ist“, erzählt ihre Mutter Eylem Sinci. „Ich besuchte dann eine Gruppe, in der Eltern mit Kindern die von verschiedenen Anomalien betroffenen sind, sich gegenseitig helfen und unterstützten.“