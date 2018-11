Zuckerkrankheit betrifft die gesamte Familie

Jeder elfte Mensch kämpft mit Diabetes. Somit haben eigentlich alle Österreicher in ihrem engsten Umfeld mit dem Thema zu tun, auch wenn es vielen nicht bewusst ist und oft das Wissen fehlt, um den Angehörigen zur Seite zu stehen. Experten der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) betonten in einem Pressegespräch in Wien, dass die Zuckerkrankheit vom Kindes- bis zum Greisenalter ganz spezielle Anforderungen an die Betroffenen stellt. Eine Familie, ausgestattet mit dem nötigen Gesundheitswissen, kann dann sowohl dem Erkrankten als auch nachfolgenden Generationen helfen.