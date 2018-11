Finanzbranche braucht besseren Schutz vor Hackern

Im Laufe dieses Jahres hat die FMA bereits Leitfäden mit strengen Anforderungen an die IT-und Cyber-Sicherheit in den von ihr beaufsichtigten Unternehmen in allen Sektoren des Finanzmarktes erlassen. Die Umsetzung dieser Anforderungen wird sie im kommenden Jahr schwerpunktmäßig prüfen. Anfang 2019 ist zudem erstmals eine Übung geplant, in der gemeinsam mit Vertretern des Bankensektors die Behandlung eines Cyber-Incidents geübt wird.