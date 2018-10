„Red Dead Redemption 2“ wird wohl Spiel des Jahres

Am Freitag hat Rockstar Games sein neues Open-World-Mammutprojekt veröffentlicht: „Red Dead Redemption 2“. Und am Tag der Veröffentlichung fragt sich natürlich alle Welt: Wie gut ist das Western-Epos wirklich, entthront es am Ende sogar das famose „GTA V“? Die ersten Testberichte legen nah: „Red Dead Redemption 2“ ist tatsächlich das Ausnahmespiel geworden, das viele Fans erhofft hatten. Besser als „GTA V“ ist es nach Ansicht der Spieler und Fachpresse aber auch nicht.