„Red Dead Redemption 2“ in der großen Vorschau

Ein Beispiel für diese Art des Erzählens: Bei unserer Anspielsitzung stießen wir am Weg in eine Viehzüchtersiedlung an einer Brücke auf eine unscheinbare Blutspur. Folgt man der Spur, stößt man auf einen armen unter der Brücke aufgeknüpften Teufel - und auf ein Schriftstück, in dem sich jemand durchaus stolz mit der Tat brüstet. Es gibt in „Red Dead Redemption 2“ in dieser kleinen Siedlung also irgendwo einen Mörder und der Spieler könnte Jagd auf ihn machen. Hätte er die Blutspur übersehen und wäre weiter geritten, wäre ihm diese Aufgabe durch die Lappen gegangen. Für Entdeckernaturen äußerst reizvoll, kann diese Art des Geschichtenerzählens Einsteiger, die es gewohnt sind, vom Spiel an die Hand genommen zu werden, anfangs ein wenig erschlagen. Sie erhöht aber zweifellos auch den Wiederspielwert.