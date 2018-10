Ein Kochtopf voll Gesundheit

Zubereitung:

Die Zanderfilets mit Zitronensaft und Pfeffer marinieren. Vor der Zubereitung den Fisch ein wenig salzen und in Vollkornmehl wenden. Die Vollkornmehlhülle leicht andrücken und anschließend den Fisch in einer (beschichteten) Pfanne in wenig Öl beidseitig braten. Reis in der doppelten Menge Wasser mit einer mit Nelken gespickten Zwiebel garen. Den Lauch in feine Ringe schneiden, in etwas Öl abrösten, mit Wein aufgießen und zusammen mit den Gewürzen unter den Reis mengen.