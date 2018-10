„Mir war nicht bewusst, was da abläuft“

Es ist 7 Uhr früh. Wie jeden Morgen rasiert sich Karl Oswald (58) im Badezimmer - als plötzlich der linke Mundwinkel hängt und „bamstig“ wird. Er spricht undeutlich, Schwäche im linken Arm und Bein lässt ihn zweimal stürzen. Er weiß nicht mehr, wie man Schnürriemen bindet. Seine höchst besorgte Gattin will die Rettung rufen. „Ich habe zunächst abgewehrt und gemeint, ich lege mich ein bisschen hin, es wird schon wieder nachlassen“, erinnert sich Herr Oswald an den Tag, an dem er in Todesgefahr schwebte. „Mir war gar nicht bewusst, was da abläuft. Doch meine Frau ließ sich nicht davon abbringen, Hilfe zu holen und hat mir das Leben gerettet. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar.“ Um 8.25 Uhr traf der Patient bereits im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien ein. Computertomographie und Gefäßdarstellung zeigten den schweren Schlaganfall, den der Patient erlitten hatte. Eine der großen Arterien, die das Großhirn mit Blut versorgt, war komplett verschlossen. Sofort wurde mit der Therapie begonnen.