Von Astronauten lernen

Verbleibt der Astronaut nur zwei, drei Wochen in der Schwerelosigkeit, sind diese Folgen rückgängig zu machen. Bei längeren Aufenthalten müssen auf jeden Fall Gegenmaßnahmen getroffen werden. In Weltraumanzügen finden sich deshalb Vibrations-, Elektro- oder Magnetstimulatoren, welche die Muskeln dauernd „zur Arbeit“ anregen. Österreichische Ärzte waren bereits in den 1990er-Jahren daran mitbeteiligt herauszufinden, wie diesen und den oben genannten weniger bekannten Abbauproblemen der Astronautenkörper beizukommen ist.