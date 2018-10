Dystopie oder Sympathie: Roboter und wir Menschen

So verwende ein Programm für das türkische Personalpronomen „o“, das „er“, „sie“ oder „es“ heißen kann, aufgrund seiner Erfahrungen mit den Lerndaten die männliche Übersetzung in „er ist fleißig, er ist Arzt“, aber die weibliche in „sie ist faul, sie ist Krankenschwester“, obwohl es nicht wissen konnte, was gemeint war. „Das sind ganz aktuelle Probleme, um die man sich kümmern müsste“, betont die Professorin. Denn auch Personalabteilungen in Firmen würden KI-unterstützte Entscheidungshilfen zur Vorselektierung von Job-Bewerbern anwenden. „Wenn zum Beispiel ein Stationsarzt gesucht wird und das System sortiert überproportional weibliche Kandidaten aus, weil es gelernt hat, dass so einen Job eher Männer machen, ist das schon ein Problem“, so Mara.