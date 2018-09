Datenleck verschwiegen: Rekordstrafe für Uber

Dem US-Fahrdienstvermittler Uber kommt ein verschwiegenes Datenleck teuer zu stehen. Im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden hat das Unternehmen eine Strafe in Höhe von 148 Millionen Dollar (rund 125 Millionen Euro) akzeptiert, wie New Yorks Generalstaatsanwältin Barbara Underwood am Mittwoch mitteilte.