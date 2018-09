Niederlande wollen Handy auf dem Fahrrad verbieten

Auto- und Lkw-Fahrer dürfen in den Niederlanden bereits heute kein Handy ohne Freisprechanlage benutzen, auf Verstöße stehen maximal 230 Euro Geldstrafe. Ähnlich hoch sollen die Strafen für Handys am Fahrradlenker ausfallen. Mobiltelefonieren sei auf dem Fahrrad genauso gefährlich wie in jedem anderen Fahrzeug, sagte Nieuwenhuizen der Zeitung „AD“. „Tatsache ist, dass man sich im Straßenverkehr voll konzentrieren muss, anstatt mit dem Telefon Nachrichten zu verschicken oder sonst was zu machen.“