Vogelwanderweg im Biosphärenpark Lungau

Es liegt schon eine gewisse Wehmut über der alten Halterhütte am Speiereck im Herzen Salzburgs. Denn schon drehen sich zaghaft erste Herbstnebel, und das Vieh scheint bereits das Ende des Almsommers zu erahnen. Doch noch ist dieser nicht vorbei. Noch ist in den Wäldern ringsum das Hämmern der Spechte zu vernehmen. Und wer genau in die Tiefe der Forste hört - dazu freilich gilt es, in ganz hohe, ganz lichte Hochwälder zu wandern - wird möglicherweise sogar das Trillern und Knappen eines Auerhahnes vernehmen.