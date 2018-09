Seltene Multiple Sklerose ist nun behandelbar!

„Diese MS-Form wird im Schnitt erst zehn Jahre später entdeckt und das oft als Ausschlussdiagnose und mit typischen Veränderungen in einer Magnetresonanzuntersuchung“, so Dr. Doris Hauer, Fachärztin für Neurologie, Multiple-Sklerose-Zentrum Melk (NÖ). Sie erklärt die Unterschiede: „Bei der schubförmigen MS steht die Entzündung im Vordergrund, die mit Medikamenten gut beeinflussbar ist, welche vorwiegend die sogenannten T-Zellen im Immunsystem beeinflussen. Hingegen im Falle von PPMS steht die schleichende Degeneration der Nerven an erster Stelle. Bis jetzt wurde lediglich versucht, mit Cortison dem Fortschreiten Einhalt zu gebieten und mit Physiotherapie zu unterstützen.