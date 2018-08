Können wir bald unsere Autos auf autonom umrüsten?

Behörden prüfen Nachrüstung kritisch

Wie die Verkehrssicherheitsbehörden die Zuverlässigkeit der Technik einschätzen, um ihr einen Freibrief für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zu geben, bleibt abzuwarten. Im Fall von Comma.ai zeigte sich die NHTSA vor rund zwei Jahren auf jeden Fall alarmiert und flankierte den 15-punktigen Fragenkatalog mit der Androhung einer Zivilstrafe bei Nichtbeantwortung in Höhe von 21.000 Dollar pro Tag. Klärung verlangte die Behörde in zahlreichen Punkten. So sollte sich Comma.ai etwa zur Befestigung im Fahrzeug äußern, ein wichtiger Punkt nicht zuletzt bei der Kalibrierung des Systems. Die Erschütterungen während der Fahrt dürfen beispielsweise nicht dazu führen, dass die Kamera verrutscht und falsche Positions- und Umfeld-Informationen an den Fahrcomputer liefert. Auch Infos zum Verhalten der Technik bei Sensorproblemen, Systemausfällen und Fehlbedienungen sollten beigebracht werden.