Opel GT X Experimental: Opel muss sich neu finden

Der 4,06 Meter lange Crossover zeigt das kommende Markengesicht, dem Opel den Namen „Vizor“ verpasst hat - in Anlehnung an ein Motorhelm-Visier. Hier rahmt es Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Kameras und Sensoren ein. Außerdem soll der „Opel-Kompass“, ein Zusammentreffen von Motorhaubenfalte und Grafik des Tagfahrlichts, künftig für ein unverwechselbares Erscheinungsbild sorgen. Der Innenraum wurde laut dem Hersteller „entschlackt“, dominierendes Element im Cockpit ist ein einzelner großer Bildschirm, der eine Vielzahl an Bedienfunktionen zusammenfasst. Opel nennt den zurückgenommenen Stil „Pure Panel“.