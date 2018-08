Kein Grund zur Scham

Sex während der Periode

Die Menstruation ist weder unhygienisch noch gefährlich. Im Grunde spricht daher nichts dagegen, während der Blutung Sex zu haben. Laut einer Studie des Unternehmens Clue und des Kinsey Institute der Indiana University aus dem Jahr 2017 gaben fast die Hälfte der befragten Frauen an, während der Periode Geschlechtsverkehr zu vermeiden, 41 Prozent konzentrieren sich stattdessen nur auf die Befriedigung des Partners. Dabei muss die Menstruation keinen Verzicht bedeuten, im Gegenteil, ein Orgasmus hilft sogar gegen Regelschmerzen. Um dabei nicht das gesamte Bett zu „kennzeichnen“, gibt es spezielle Soft-Tampons. Entfernt werden die kleinen Schwämmchen nicht mittels Faden, sondern durch eine Lasche. So können sie unauffällig beim Schwimmen, in der Sauna oder eben beim Geschlechtsverkehr getragen werden.