So trainieren echte „Rainbow Six Siege“-Profis

Am Wochenende lädt Ubisoft in Paris zur „Rainbow Six Siege“-Meisterschaft „Six Major“. 16 Mannschaften spielen bei dem Turnier um ein Preisgeld in Höhe von 350.000 US-Dollar. Im Video begleiten die Veranstalter Team Orgless, die einzige Mannschaft aus Deutschland, bei ihrer Turniervorbereitung.