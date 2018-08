Bewegender Renderfilm stimmt auf „WoW“-Add-on ein

Am 14. August erscheint die neue Erweiterung „Battle for Azeroth“ für das auch nach mehr als einem Jahrzehnt noch höchst populäre Online-Rollenspiel „World of Warcraft“. Entwickler Blizzard stimmt die Fans schon seit einiger Zeit mit laufend neuen Trailern und Videoschnipseln auf die Erweiterung ein und hat nun einen bewegenden Render-Trailer veröffentlicht. Darin zu sehen: Der ehrenhafte Ork Varok Saurfang, der des ewigen Blutvergießens zwischen den verfeindeten Fraktionen Allianz und Horde langsam müde wird, sich ihm aber auch nicht entziehen kann.