Einbrecher weckt Ehepaar, fragt nach WLAN-Passwort

Am Vorabend bei anderem Paar eingebrochen

Erst am Abend zuvor hatte ein anderes Ehepaar Bekanntschaft mit dem Mann gemacht. Auch dort habe er „gefragt, ob er das WLAN-Netzwerk benutzen darf, weil er kein Datenvolumen mehr hatte“, so die Polizei. Auch bei diesem Einbruch wurde der Mann vom Hausherren vom Grundstück gejagt, bei seiner Flucht entwendete er ein Fahrrad.