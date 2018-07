Billig-Airlines fliegen schon 103 Ziele direkt an

Der Hintergrund der Schlacht um Wien: Nach dem Aus von Air Berlin wollen alle den Marktplatz der ehemals zweitgrößten Airline erobern, erklärt der Flughafen Wien. Dazu will auch der Airport weiter ausbauen und schnürt entsprechende Rabattierungen für Airlines. „Der durchschnittliche Marktanteil der Low-Cost-Carrier liegt in Europa bei 30 bis 40 Prozent. Wien wächst 2018 auf 20 Prozent“, so das Unternehmen. Da ist also noch Luft in dem Segment. Schnäppchen-Jäger wird es freuen.